Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi: Sosyal medyayı salladı

KARDEŞLERİM DİZİSİNE GELEN KÜLOTLU ÇORAP ŞİKAYETİ

Kardeşlerim, yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerini yükselterek başarılı bir şekilde devam ederken dizinin hayranları hiç akıllara gelmeyecek bir konuya dikkat çekti. Konu, bağımsız TV yorumcusu Deniz Tural’ın, dizinin yapım ekibine izleyicilerin bir dileğini aktarmasıyla başladı. Tural, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Sevgili @ngmediatv ve #Kardeşlerim ekibine bir mesajım var dizinin sevenlerinin ricasıyla. Asiye karakterinin kıyafetleriyle alakalı bir değişim yaşanması isteniyor. Okul formasının bedenine uygun bir şekilde olması ilk koşul. Daha özenli giydirilmesi isteniyor. Teşekkürler.”