Büyük zaferin 97.yıl dönümü
Tam 97 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ulusu büyük bir zafer elde etti. İşte Türk milleti için dönüm noktası olan şanlı zaferin hikayesi...
97 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
20 Temmuz 1922'de kendisine 4. kez başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal, işgalcilere karşı hazırlıklarını gizlice yürüttü.
Bunun başlıca iki nedeni vardı; gereken cephane ve malzemeyi toparlayabilmek, savaş için yeterli asker sayısına ulaşmak.