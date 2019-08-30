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  3. 30 Ağustos 2019 09:34

Büyük zaferin 97.yıl dönümü

Tam 97 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ulusu büyük bir zafer elde etti. İşte Türk milleti için dönüm noktası olan şanlı zaferin hikayesi...

Büyük zaferin 97.yıl dönümü

97 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

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Büyük zaferin 97.yıl dönümü

20 Temmuz 1922'de kendisine 4. kez başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal, işgalcilere karşı hazırlıklarını gizlice yürüttü.


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Büyük zaferin 97.yıl dönümü

Bunun başlıca iki nedeni vardı; gereken cephane ve malzemeyi toparlayabilmek, savaş için yeterli asker sayısına ulaşmak.

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Büyük zaferin 97.yıl dönümü

Başkumandan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet İnönü ve Birinci Ordu Komutanı Nureddin İbrahim Konyar, bir araya gelerek taarruz ile ilgili son detayları görüştü.

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