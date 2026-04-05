Kargo aracıyla mahallenin maskotunu kaldırımda ezip kaçtılar!
İstanbul Kadıköy'de tam 15 yıldır aynı kaldırımda yatan, kimseye zararı olmayan "Pakize" isimli köpek, bir kargo firmasına ait aracın altında kalarak can verdi. Korkunç olayda sürücünün köpeği ezdiği, araçtan inen arkadaşının hiçbir şey olmamış gibi tekrar araca bindiği ve Pakize'nin üzerinden bir kez daha geçerek uzaklaştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 31 Mart Salı günü saat 21.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, Bayar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddedeki bir binaya paket getiren kargo çalışanı 2 kişi, araçlarını kaldırıma park etti.
Çalışanlardan biri kargo paketini teslim etmek için araçtan inerken, sürücü koltuğunda oturan K.K. ise kaldırımda bulunan 'Pakize' isimli köpeği ezdi. Araç altında can çekişen köpek hayatını kaybetti.
Sürücü K.K. diğer çalışanın araca gelmesinin ardından köpeğin üzerinden tekrar geçerek olay yerinden uzaklaştı. Durumu polis ekiplerine bildiren mahalle sakinleri köpeğin ölümüne neden olan K.K. ile diğer kargo çalışanın dan şikayetçi oldu.
O anlar caddedeki sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
