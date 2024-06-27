Kargocu yalanına inanıp kapıyı açan genç kadın dehşeti yaşadı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargocu olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığı genç kadını darp eden maskeli hırsız, genç kadına 1.5 yaşındaki kızını kaçırmakla tehdit ederek evde sakladığı altınların yerini söyletti.
Kaynak: İHA
Akıllara durgunluk veren olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3532. Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi.
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112 Acil Çağrı Merkezi’ne ikamete hırsız girdiği ve evde bulunan bir kadının darp edildiği ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri alarma geçti. Verilen adrese giden ekipler, A.D.'ın başından darbe aldığını belirledi.
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Genç kadın, 1.5 yaşındaki kızı ile birlikte evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin ‘kargocu’ olduğunu belirterek kapıyı açtırdığını belirtti.
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Kapıyı açması ile birlikte şahsın kafasını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyleyen A.D., kendisine geldiğinde evin talan edildiğini gördüğünü belirtti.
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