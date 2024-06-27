Kargocu yalanına inanıp kapıyı açan genç kadın dehşeti yaşadı

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ikamete hırsız girdiği ve evde bulunan bir kadının darp edildiği ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri alarma geçti. Verilen adrese giden ekipler, A.D.'ın başından darbe aldığını belirledi.