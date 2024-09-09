Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde karı-koca arasında çıkan kavga faciayla bitti. Kavganın ardından Z.Ö. isimli kadın, emanet aldıkları otomobilin camlarını balta ile parçalarken eşi M.Ö. ise evi yaktı.
Kaynak: İHA
Akıllara durgunluk veren olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile karısı Z.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
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Öfkeli kadın eline aldığı balta ile emanet aldıkları öğrenilen araca saldırdı.
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Bunun üzerine koca M.Ö. ise iki katlı evlerini ateşe verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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