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Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde karı-koca arasında çıkan kavga faciayla bitti. Kavganın ardından Z.Ö. isimli kadın, emanet aldıkları otomobilin camlarını balta ile parçalarken eşi M.Ö. ise evi yaktı.

Kaynak: İHA
Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı - Resim: 1

Akıllara durgunluk veren olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 

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Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile karısı Z.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. 

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Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı - Resim: 3

Öfkeli kadın eline aldığı balta ile emanet aldıkları öğrenilen araca saldırdı. 

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Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı - Resim: 4

Bunun üzerine koca M.Ö. ise iki katlı evlerini ateşe verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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