Karı koca kavgasında silahlar patladı: 2 yaralı

Daha sonra oğlu Mehmet Emin E. ile kardeşinin Yunus Mahallesi Şirince sokaktaki evinin önüne geldi. Burada toplanan kadınlara doğru rastgele ateş eden Mehmet E. ile oğlu Mehmet Emin E., geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.