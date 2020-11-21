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  3. 21 Kasım 2020 12:15

Karı koca kavgasında silahlar patladı: 2 yaralı

Kartal'da karı koca arasında çıkan tartışmaya aileler karışınca kavga kısa sürede büyüdü. Silah ve bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

Karı koca kavgasında silahlar patladı: 2 yaralı

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Yunus Mahallesi Altay sokaktaki bir evde yaşandı. İddiaya göre, aynı zamanda kuzen olan karı koca arasında başlayan tartışmaya her iki tarafın aileleri katıldı. 

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Karı koca kavgasında silahlar patladı: 2 yaralı

Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar ve bıçaklar çekildi. Kavga sırasında Mehmet E., tabanca ile Selahattin E. ve A.Hamit E.'yi yaraladı. 

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Karı koca kavgasında silahlar patladı: 2 yaralı

Daha sonra oğlu Mehmet Emin E. ile kardeşinin Yunus Mahallesi Şirince sokaktaki evinin önüne geldi. Burada toplanan kadınlara doğru rastgele ateş eden Mehmet E. ile oğlu Mehmet Emin E., geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Karı koca kavgasında silahlar patladı: 2 yaralı

TABANCA VE BIÇAK BULUNDU
Öte yandan, polis ekipleri de olay yerlerinde güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavganın meydana geldiği iki adreste inceleme yapan polis ekipleri, parçalara ayrılmış halde bahçeye atıldığı görülen bir tabanca ve bir bıçak buldu. 

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