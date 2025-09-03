Karı - kocadan 28,5 milyon TL'lik ''orman vasfından çıkmış arazi'' vurgunu

İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Mağdurlar, polise verdikleri ifadede şüpheliyle R.Ş.'nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek 'Reyhan Ş.'nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu' söylediğini anlattılar.