Karı - kocadan 28,5 milyon TL'lik ''orman vasfından çıkmış arazi'' vurgunu
İstanbul'da "sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacaklarını vaat ederek" dolandırarak 28 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapan karı koca gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının televizyon ekranlarında yayınlanan bir yemek programının şampiyonu olduğu öğrenildi.
İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Mağdurlar, polise verdikleri ifadede şüpheliyle R.Ş.'nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek 'Reyhan Ş.'nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu' söylediğini anlattılar.
Mağdurlar ifadelerinin devamında "Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık" dediler.
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişinin, şüpheli M.S.S.'ye toplam 28 milyon 500 bin lira para verdiği belirlendi.
Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şüpheli M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı.