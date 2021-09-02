Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Doktorlar şoke oldu

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ameliyat sonrası yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getiren İ.B., "Karnımda büyüme hissediyordum. Onu da kiloya bağlıyordum. Son iki yıldır daha da çok büyümeye başlayınca spora gitmeyi düşündüm. Gittiğim spor kulübündeki eğitmenler, bunun kilodan kaynaklı olmadığını ve herhangi bir doktora gitmemi söylediler. Bende pandemiden korktuğum için uzun bir süre hastaneye gidemedim. Daha sonra karnımdaki şişkinlikten dolayı çevremden olumsuz şeyler duyunca doktora gitmeye karar verdim. Emin Hocaya başvurdum. Karnımdaki kitlenin 7 kilo ağırlığında ve 40 santim çapında bir kitle olduğunu beklemiyordum. Büyük olduğunu hissediyordum ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Şuan kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Karnında şişkinlik ve ağrı hissedenler ağrılarını hafife almamalarını tavsiye ediyorum. Derhal bir hekime başvurmalarını öneriyorum." diye konuştu.