Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Doktorlar şoke oldu
Gaziantep’te yaşayan 25 yaşındaki İ.B. karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz’a başvurdu. Yapılan tetkiklerde karnında kitle teşhisi konulan genç kadına ameliyat kararı verildi.
Yıllardır karın ağrısı ve şişkinlik şikayeti yaşayan İ.B. adlı genç kadın ameliyatla karnında 40 santimetre çapında, 7 kilogram ağırlığındaki kitlenin çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu. Tekrardan sağlığına kavuşan genç hasta, "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.
"DEVASA KİTLE BULDUK"
Ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, hastanın karın bölgesinde devasa boyutlarda kitle tespit ettiklerini söyleyerek, "Hastamız bize karnındaki bir şişlikle geldi. Yıllardır bunu utancından veya çevre baskısından korkarak gizlemiş. Bazıları da 'ona kilolusun spora gitmelisin' demiş. Hastamız birtakım sıkıntılar oluncaya kadar hastaneye gitmeyi de ertelemiş. Hastamız bize başvurduktan sonra tetkiklerini yaptık ve karnının içerisinde yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde devasa bir kitle olduğunu tespit ettik." dedi.
"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Ameliyat sonrası yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getiren İ.B., "Karnımda büyüme hissediyordum. Onu da kiloya bağlıyordum. Son iki yıldır daha da çok büyümeye başlayınca spora gitmeyi düşündüm. Gittiğim spor kulübündeki eğitmenler, bunun kilodan kaynaklı olmadığını ve herhangi bir doktora gitmemi söylediler. Bende pandemiden korktuğum için uzun bir süre hastaneye gidemedim. Daha sonra karnımdaki şişkinlikten dolayı çevremden olumsuz şeyler duyunca doktora gitmeye karar verdim. Emin Hocaya başvurdum. Karnımdaki kitlenin 7 kilo ağırlığında ve 40 santim çapında bir kitle olduğunu beklemiyordum. Büyük olduğunu hissediyordum ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Şuan kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Karnında şişkinlik ve ağrı hissedenler ağrılarını hafife almamalarını tavsiye ediyorum. Derhal bir hekime başvurmalarını öneriyorum." diye konuştu.