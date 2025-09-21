Karın ağrısı şikayetleri bitmeyen genç kadının vücudundan çıkanlar doktorları da şoke etti
Karabük'te 21 yaşındaki genç kadın geçmek bilmeyen şiddetli karın ağrıları nedeniyle başvurduğu hastanede hayatının şokunu yaşadı. Doktorlar da gördüklerine inanamadı.
Doğumsal ürolojik hastalıkla dünyaya gelen 21 yaşındaki F.Ö., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, yapılan operasyonla vücudundan 287 adet taş çıkarıldı. Taşlar hem sağlık ekibini hem hasta ve ailesini şok ederken uzmanlar, "Mesaneden vajene geçtiğimiz esnada tüm vajenin taşlarla dolu olduğunu gördük. Biz de o kadar taş beklemiyorduk, çok şaşırdık, en büyüğü 2,5 santim boyutlarında olan irili ufaklı 287 taş. Literatürde çok nadir görülen bir olay" derken hasta F.Ö., "Ağlatacak dereceye getiren ağrılardı. 287 taş denince çok şaşırdık, çakıl taşı resmen. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.
Karabük’te yaşayan 21 yaşındaki F.Ö., uzmanların idrar kesesinin ön yüzünün ve karın ön duvarının kapanmaması sonucu mesanenin direkt dışarı açılması olarak belirttiği nadir ve ciddi ürolojik doğumsal bir problem olan ekstrofi vezika ve eşlik eden epispadias sorunu nedeniyle geçmiş yıllarda çeşitli operasyonlar geçirdi. Yaklaşık 6 ay önceyse genç kadın, ciddi karın ağrıları hissetmeye başladı.
Bu süreçte çeşitli merkezlere giderken sonrasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerine ulaştı. Burada Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erkan ile Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Emin Erhan Dönmez ve ekipleri tarafından hastanın durumuna ilişkin detaylı incelemeler yapıldı. 2 bölümün iş birliğinde titizlikle yapılan tetkiklerde uzmanlar, vajen isimli noktada taşlar olduğunu tespit etti, F.Ö.'ün hemen yatışı yapıldı.
Genç kadının ameliyat işlemleri başlatılırken 11 Eylül’deki operasyon sırasında doktorlar da şaşkınlık yaşadı. F.Ö.’ün vücudundan 287 adet çeşitli ölçülerde taş çıkarılırken üroloji ve jinekolojik onkoloji ekibi operasyonu başarıyla tamamladı. Taşların sayısını duyan genç kadın ve ailesi şok olurken operasyonun ardından karın ağrıları dinen F.Ö., rahat bir nefes aldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen genç kadın yaşadıklarını anlatırken, operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erkan ile Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Emin Erhan Dönmez de nadir olduğunu ifade ettikleri vakaları hakkında bilgi verdi, önemli uyarılarda bulundu. Öte yandan, genç kadının vücudundaki 287 taşın tetkiklerdeki görüntüsü dikkat çekerken taşlar üzerine de incelemeler yapılacak.