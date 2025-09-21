Karın ağrısı şikayetleri bitmeyen genç kadının vücudundan çıkanlar doktorları da şoke etti

Doğumsal ürolojik hastalıkla dünyaya gelen 21 yaşındaki F.Ö., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, yapılan operasyonla vücudundan 287 adet taş çıkarıldı. Taşlar hem sağlık ekibini hem hasta ve ailesini şok ederken uzmanlar, "Mesaneden vajene geçtiğimiz esnada tüm vajenin taşlarla dolu olduğunu gördük. Biz de o kadar taş beklemiyorduk, çok şaşırdık, en büyüğü 2,5 santim boyutlarında olan irili ufaklı 287 taş. Literatürde çok nadir görülen bir olay" derken hasta F.Ö., "Ağlatacak dereceye getiren ağrılardı. 287 taş denince çok şaşırdık, çakıl taşı resmen. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.