Karın ağrısıyla gittiği hastanede iğne oldu; hayatı kabusa döndü
Zonguldak'ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve ağrı kesici iğne vurulduktan sonra yürüyemeyez hale gelen A.Ö., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Kentte yerel bir gazetede çalışan A.Ö. (40), 27 Ağustos'ta karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Ö., sol kalçasına ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra taburcu edildi.
Bir süre sonra sol bacağında ağrı hisseden A.Ö., ağrılar dayanılmaz hale gelince 31 Ağustos'ta ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyemeyen Ö.'nün ödem toplayan bacağı, alçıya alındı.
'Düşük ayak sendromu' tanısıyla BEUN Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde 23 gün tedavi gören Ö. taburcu edildi. 24 Ekim'e kadar iş göremez raporu verilen Ö., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
'AYAĞIMIN ÜZERİNE BASAMAZ HALE GELDİM'
Hastaneden taburcu olduğunu ancak tedavi sürecinin hala sürdüğünü ve sorumluların tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduğunu belirten A.Ö., "28 Ağustos akşamı karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Orada bana ağrı kesici iğne yapıldı. Yalnız hiçbir şekilde ne kan tahlili ne röntgen filmi çekildi. Sadece karnıma dokunuldu, doktor, 'gaz sancısı var' deyip beni iğneye sevk etti. Yapılan iğneden 2 gün sonra benim ayağımda bir ödem oluşmaya başladı, bir şişlik. Kalçadan gelen bir sancıydı bu. Ayağımın üzerine basamaz hale geldim. Haliyle apar topar ambulansla evden Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne getirdiler. 23 gün hastanede yattım ve şu an iş göremez haldeyim. 24 Ekim'e kadar raporluyum. Oradan bir rapor verildi. Tabii bu da aslında yanlış yapılan iğnenin sonucunu gözler önüne serebiliyor. Cumhuriyet savcılığına gelip, suç duyurusunda bulundum" dedi.