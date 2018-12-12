Karısını bekar olarak tanıtıp başkasıyla nişanladı

O da ‘Ben sana bir numara vereyim. O seni evlendirir’ dedi. Hüseyin olarak tanıtılan ve gerçek isminin sonradan Resul olduğunu öğrendiğim bir adamın numarasını verdi ve çağrı atmamı söyledi. Ben de adamla telefonla konuştum ve ‘Gel burada iyi bir aile kızı var’ dedi...