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  3. 12 Aralık 2018 12:15

Karısını bekar olarak tanıtıp başkasıyla nişanladı

ATV'deki 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve 37 Bin Lirasını kaybettiğini söyleyen Tevfik Karagöz'ün hikayesi izleyen herkesi şoke etti.

Karısını bekar olarak tanıtıp başkasıyla nişanladı

ATV'deki 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve 37 Bin Lirasını kaybettiğini söyleyen Tevfik Karagöz'ün hikayesi izleyen herkesi şoke etti. Evleneceği kadının aslında kendisine aracı olan adamın karısı olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşayan 57 yaşındaki 4 çocuk babası Karagöz, Müge Anlı'dan yardım isteyerek şunları dile getirdi;

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Karısını bekar olarak tanıtıp başkasıyla nişanladı

Ben aslen Gaziantepliyim. İlk eşimden boşandım. İkinci eşim ise vefat etti. Bir gün kahvede otururken, Hasan Akbulut isminde bir arkadaşım yanıma geldi ve 'Sen hala evlenmedin mi?' diye sordu. Ben de 'Hayır' yanıtını verdim...

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Karısını bekar olarak tanıtıp başkasıyla nişanladı

O da ‘Ben sana bir numara vereyim. O seni evlendirir’ dedi. Hüseyin olarak tanıtılan ve gerçek isminin sonradan Resul olduğunu öğrendiğim bir adamın numarasını verdi ve çağrı atmamı söyledi. Ben de adamla telefonla konuştum ve ‘Gel burada iyi bir aile kızı var’ dedi...

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Karısını bekar olarak tanıtıp başkasıyla nişanladı

Ben de oğlum, kızım ve eniştemi alarak Birecik’e gittim. Bana Hilal olarak tanıttıkları kadının 38 yaşında olduğunu öğrendiğimde ‘Ben 57 yaşındayım. Sen bana göre çok gençsin’ dedim. O da bana ‘Ben genç istemiyorum. Aklı başında birisi istiyorum’ yanıtını verdi...

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