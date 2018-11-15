karısıyla ilişkiye giren adam ellerini ayaklarını bağlayıp...

Bunun üzerine gencin amcası savcılığa başvuruda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi konuyla ilgili çalışma başlattı. Hiçbir veri ve güvenlik kamera görüntüsüne ulaşamayan ekipler, gencin son olarak Asma J'nin evine gittiğini belirledi. Ancak kadını ve eşini evde bulamayan polis, gencin arkadaşlarına ulaşarak, kadının polis merkezinde olduğunu öğrendi. Karakola giden tim, kadına kocasını arattırarak yerini tespit etti. Bu sayede kadın ve eşi gözaltına alındı.