Karneler yüz yüze mi verilecek?
Milyonlarca öğrencinin bir yıl boyunca derslerdeki başarısını gösteren dönem sonu karneleri için bekleyiş başladı. Peki, karneler yüz yüze mi verilecek?
Türkiye genelinde tüm kademeli sınıflardaki öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alaaklar. Karnelerin nasıl dağıtılacağı henüz açıklanmadı. Öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.
ORTAOKUL VE LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitim süreci 7 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim haftada 2 gün olacak şekilde yapılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.
2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.