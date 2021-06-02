Karneler yüz yüze mi verilecek?

ORTAOKUL VE LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitim süreci 7 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim haftada 2 gün olacak şekilde yapılacak.