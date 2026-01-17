Karnesi kötü gelen liseli genç hayatına son verdi

  1. Anasayfa
  4. Ne yaptın be çocuk, ne yaptın! Karnesinde 3 zayıf olan liseli genç hayatına son verdi

Kayseri'de karnesinde 3 zayıfı olduğu için ağabeyi ile tartıştığı iddia edilen lise 1’inci sınıf öğrencisi 6’ıncı kattaki evlerinin penceresinde atlayarak, yaşamına son verdi.

Kaynak: İHA
Korkunç olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın son katında meydana geldi.

Lise 1’inci sınıf öğrencisi T.Ş. (15) iddiaya göre, ağabeyi ile karnesinde 3 dersinin zayıf olması sebebiyle tartıştı. Tartışma sonrası T.Ş. 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ş.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

