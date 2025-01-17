Karnesini alan soluğu İstanbul Havalimanı'nda aldı

'İKİ TARAF İÇİN BU TATİL İYİ OLACAK'

Tatilini İstanbul dışında değerlendirecek olan eşini yolcu etmek için havalimanına gelen Murat Özer, "Eşim ve çocuklarım Balıkesir'e gediyor. Kızım bu sene birinci sınıfa başlamıştı. Biraz zorlu bir süreç oldu. Bu tatile hem eşimin hem de çocuklarımın ihtiyacı vardı. Orada küçük bir tatil yapacaklar sonra da geri gelecekler" dedi.

Pınar Özer ise, "Çok mutluyuz. Bizde ara vermek istiyoruz, hem onlarda ara verdi. Bizde çok ders çalıştık bu dönemde. İki taraf için bu tatil iyi olacak. 15 gün Balıkesir'de olacağız sonra tekrar aynı tempo ile devam edeceğiz" diye konuştu.