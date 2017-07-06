Karnından bakın ne çıktı !

Hasta acil serviste değerlendirildiğinde ileri derecede karnı şiş vaziyetteydi. Karnı oldukça genişlemiş haldeydi. Yapılan tetkiklerde kalın bağırsağında bağırsak tıkanması dediğimiz bir rahatsızlık saptadık. Ama bağırsak ileri derecede genişlemiş vaziyetteydi. Hastayı stabil hale getirip acil ameliyata alma kararı aldık. Ameliyata aldığımızda kalın bağırsağı düğümlenmesi ve kendi etrafında döndüğü ve ileri derecede şişerek genişlemiş vaziyete geldiğini gördük ve bu şekilde nadir gördüğümüz bir vaka. İleri derecede şişmiş ve karın içerisinde hapsolmuş bir bağırsağı gördük ekip olarak. Yaklaşık 150 santimetre olan bağırsağın yarısını 75 santimetresini çıkartma gereği duyduk. Bağırsak çok ileri derecede genişlemişti ve bunun normali 4-5 santim kadar olacak.