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  4. "Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" seferleri başlıyor

"Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" seferleri başlıyor

Turizme destek vermek amacıyla Kars-Erzurum arasında başlatılacak Kars-Erzurum Turistik Ekspresi ilk seferini bugün yapacak.

"Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" seferleri başlıyor - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep geldiğini, bunun sonucunda da yeni sefer çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

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"Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" seferleri başlıyor - Resim: 2

Yarıyıl tatilinde artan turizm amaçlı yolcu talebini karşılamak amacıyla Kars-Erzurum arasında "Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" adında yeni bir seferin işletmeye konulduğu bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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"Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" seferleri başlıyor - Resim: 3

"Kars-Erzurum Turistik Ekspresi, 21 Ocak'ta başlayıp, 31 Ocak'a kadar her gün işleyecektir. Şubat içerisinde sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacaktır. Kars-Erzurum Turistik Ekspresi Kars'tan saat 07.20'de hareket edecek, Erzurum'a 11.10'da ulaşacaktır. Erzurum'dan 14.55'te kalkacak tren, Kars'a 18.45'te varacaktır. Pulman tipli vagonlardan oluşacak tren gidiş ve dönüşte Sarıkamış'ta duracaktır."

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"Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" seferleri başlıyor - Resim: 4

Açıklamada, trenlerin, 234 kişilik kapasiteye sahip olacağı ve biletlerin internetten, mobil uygulama ve gişelerden satın alınabileceği duyuruldu.

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