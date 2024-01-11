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Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yıkıcı, koçun saldırısına uğradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı - Resim: 1

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi'nde 9 Ocak saat 17.00 sıralarında yolun karşına geçmeyle çalışan A.Y., bir koçun saldırısına uğradı. 

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Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı - Resim: 2

Bölgede başıboş dolanan küçükbaş hayvanların yanından ayrılan koç, A.Y.'yı boynuz darbesiyle yere düşürdü. 

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Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı - Resim: 3

Neye uğradığını şaşıran A.Y., yerden aldığı taşları fırlatarak hayvanı uzaklaştırdı. Saldırgan koç ile diğer hayvanlar, bir süre sonra tekrar A.Y.'nın üzerine doğru gelmeye başladı.

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Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı - Resim: 4

Yine taşlarla kendini savunmaya çalışan A.Y., koçu uzaklaştırdı. Yıkıcı'nın yaşadıklarını izleyen birkaç kişi ise hayvanların kendilerine doğru yönelmesi üzerine panikle kaçmaya çalıştı. 

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