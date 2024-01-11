Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı
Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yıkıcı, koçun saldırısına uğradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi'nde 9 Ocak saat 17.00 sıralarında yolun karşına geçmeyle çalışan A.Y., bir koçun saldırısına uğradı.
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Bölgede başıboş dolanan küçükbaş hayvanların yanından ayrılan koç, A.Y.'yı boynuz darbesiyle yere düşürdü.
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Neye uğradığını şaşıran A.Y., yerden aldığı taşları fırlatarak hayvanı uzaklaştırdı. Saldırgan koç ile diğer hayvanlar, bir süre sonra tekrar A.Y.'nın üzerine doğru gelmeye başladı.
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Yine taşlarla kendini savunmaya çalışan A.Y., koçu uzaklaştırdı. Yıkıcı'nın yaşadıklarını izleyen birkaç kişi ise hayvanların kendilerine doğru yönelmesi üzerine panikle kaçmaya çalıştı.
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