Karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk peşpeşe 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen ve çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen trafik kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Güneykuşak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Suriyeli uyruklu bir çocuğun iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği olaya ilişkin emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.