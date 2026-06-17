Karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk peşpeşe 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki H.S., peş peşe iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü ve çocuğu hastaneye götüren minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen ve çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen trafik kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Güneykuşak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Suriyeli uyruklu bir çocuğun iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği olaya ilişkin emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Güneykuşak Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.S.'ye, ilk olarak A.A. yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun üzerinden, arkadan gelen H.Y. idaresindeki minibüs geçti.
Olayın ardından kamyonet sürücüsü A.A.'nın aracını durdurup yaya olarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. İkinci aracın sürücüsü olan H.Y. ise ağır yaralanan çocuğu hızla kucağına alarak Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.
Hastanede uzman hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen 4 yaşındaki H.S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vefat eden çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin raporlanması ve otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.