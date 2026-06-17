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Karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk peşpeşe 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki H.S., peş peşe iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü ve çocuğu hastaneye götüren minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk peşpeşe 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Resim: 1

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen ve çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen trafik kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Güneykuşak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Suriyeli uyruklu bir çocuğun iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği olaya ilişkin emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk peşpeşe 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Resim: 2

Güneykuşak Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.S.'ye, ilk olarak A.A. yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun üzerinden, arkadan gelen H.Y. idaresindeki minibüs geçti.

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Karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk peşpeşe 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Resim: 3

Olayın ardından kamyonet sürücüsü A.A.'nın aracını durdurup yaya olarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. İkinci aracın sürücüsü olan H.Y. ise ağır yaralanan çocuğu hızla kucağına alarak Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

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Karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk peşpeşe 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Resim: 4

Hastanede uzman hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen 4 yaşındaki H.S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vefat eden çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin raporlanması ve otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

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