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Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada

Uludağ’da, aç kalan ayı ailesi yerleşim birimlerine indi. Günübirlikçi tatilcilerin panik anları kameraya yansıdı.

Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada - Resim: 1

Kar kalınlığının 83 santimetre olduğu Uludağ’da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.

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Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada - Resim: 2

Aç kalan ayılar Sarıalan’da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı. 

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Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada - Resim: 3

Tatil yapmak için Uludağ’a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.

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Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada - Resim: 4
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