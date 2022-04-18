Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada
Uludağ’da, aç kalan ayı ailesi yerleşim birimlerine indi. Günübirlikçi tatilcilerin panik anları kameraya yansıdı.
Kar kalınlığının 83 santimetre olduğu Uludağ’da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.
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Aç kalan ayılar Sarıalan’da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı.
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Tatil yapmak için Uludağ’a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.
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