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  3. 17 Temmuz 2020 09:15

Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

Ankara'da, caddenin karşısına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlayan Somali uyruklu kişi, parmaklıklara sıkıştı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, çevre sakinleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

Olay, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Etlik Caddesi Dışkapı Üst Geçidi altında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir kişi, caddenin diğer tarafına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlamak istedi; ancak tırmanırken bacağı parmaklıklar arasında sıkıştı. 

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Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

Bacağını bir türlü kurtarmayan kişi, yardım çığlıkları atmaya başladı. Olayı gören taksi şoförü Nejdet Demir, polisi arayarak yardım çağırdı. Nejdet Demir daha sonra acı çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinlerinin de yardımıyla Somalili genci sıkıştığı yerden kurtardı. 

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Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, refüjde baygın yatan kişiyi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

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Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

Bu arada aynı kişinin akşam 21.00 sıralarında da Çankırı Caddesi'nde bir otelin önünde alkolün tesiriyle hareketsiz yattığı ve kaldırıldığı hastaneden kısa süre önce taburcu edildiği belirlendi. 

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