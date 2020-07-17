Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

Olay, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Etlik Caddesi Dışkapı Üst Geçidi altında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir kişi, caddenin diğer tarafına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlamak istedi; ancak tırmanırken bacağı parmaklıklar arasında sıkıştı.