  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Nisan 2019 23:27

Kartal'da Ekrem İmamoğlu'na sevgi seli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Kartal'da Ekrem İmamoğlu'na sevgi seli

1/ 30
Kartal'da Ekrem İmamoğlu'na sevgi seli

2/ 30
Kartal'da Ekrem İmamoğlu'na sevgi seli

3/ 30
Kartal'da Ekrem İmamoğlu'na sevgi seli

4/ 30
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM