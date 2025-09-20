Kartalkaya faciasında yeni görüntüler: Metrelerce yüksekten böyle düştü!

Türkiye'nin kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'in yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.