Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu: Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Kartalkaya'da bir otelde müdür olarak görev yapan Yusuf Avcı, doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğunu söyledi.

Avcı, "Çocuklarımızın yaklaşık 2 yıldır sömestire çıkmaması ve evde geçirmesi zor oldu. Kartalkaya'da 2 metreye yaklaşmış bir kar kalınlığı ve otellerimizde de çocuklar için güzel aktivitelerle onları eğlendireceğiz. Önümüzdeki hafta için yoğun talep var. Sömestir süresince otel doluluklarımız iyi” dedi.