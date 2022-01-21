Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu: Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Kış turizmi denilince akla gelen tatil noktalarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Sömestr tatilinin başlamasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi sömestir tatilinde tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Tatilciler soğuk hava şartlarına rağmen pistleri doldurarak keyifli anlar yaşadı.
Kartalkaya'da bir otelde müdür olarak görev yapan Yusuf Avcı, doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğunu söyledi.
Avcı, "Çocuklarımızın yaklaşık 2 yıldır sömestire çıkmaması ve evde geçirmesi zor oldu. Kartalkaya'da 2 metreye yaklaşmış bir kar kalınlığı ve otellerimizde de çocuklar için güzel aktivitelerle onları eğlendireceğiz. Önümüzdeki hafta için yoğun talep var. Sömestir süresince otel doluluklarımız iyi” dedi.