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  4. Karneyi alan soluğu burada aldı... Oteller yüzde 90 doldu

Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu: Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Kış turizmi denilince akla gelen tatil noktalarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Sömestr tatilinin başlamasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu: Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Resim: 1

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

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Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu: Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Resim: 2

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi sömestir tatilinde tatilcilerin ilgi odağı oldu.

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Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu: Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Resim: 3

Tatilciler soğuk hava şartlarına rağmen pistleri doldurarak keyifli anlar yaşadı.

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Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu: Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Resim: 4

Kartalkaya'da bir otelde müdür olarak görev yapan Yusuf Avcı, doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğunu söyledi.

Avcı, "Çocuklarımızın yaklaşık 2 yıldır sömestire çıkmaması ve evde geçirmesi zor oldu. Kartalkaya'da 2 metreye yaklaşmış bir kar kalınlığı ve otellerimizde de çocuklar için güzel aktivitelerle onları eğlendireceğiz. Önümüzdeki hafta için yoğun talep var.  Sömestir süresince otel doluluklarımız iyi” dedi.

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