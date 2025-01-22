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Kartalkaya'dan bir acı manzara daha

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de konaklayan vatandaşların araçları, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için otel önünden kaldırılıyor.

Kaynak: İHA
Kartalkaya'dan bir acı manzara daha - Resim: 1

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel'de, AFAD ekipleri tarafından arama ve tarama çalışması bugün yeniden başlatıldı.

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Kartalkaya'dan bir acı manzara daha - Resim: 2

Ekipler otelin içinde çalışmalarını sürdürürken, misafirlerin araçları da otelin önünden kaldırılıyor. Çalışmaların daha rahat yapılabilmesi için kaldırılan araçlar, otele yakın bir alana taşınıyor.

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Kartalkaya'dan bir acı manzara daha - Resim: 3
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