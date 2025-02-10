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Kartepe yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Kocaeli'nde hafta sonu Kartepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanırken, kayak merkezine giden yolda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kaynak: İHA
Kartepe yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı - Resim: 1

Haftasonu Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişi Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkmak istedi. Ancak zaman zaman kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

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Kartepe yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı - Resim: 2

Kayak merkezine çıkmak isteyen bazı araçlar kaza yapıp, bazıları da yolda mahsur kalınca trafik tamamen durdu.

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Kartepe yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı - Resim: 3

Trafik öğle saatlerinden itibaren uzamaya başladı. Akşam saatlerine doğru ise yol tamamen kapandı.

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Kartepe yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı - Resim: 4

Sürücüler ve araçlarda bulunanlar zor anlar yaşadı.

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