Kartepe yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı
Kocaeli'nde hafta sonu Kartepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanırken, kayak merkezine giden yolda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.
Kaynak: İHA
Haftasonu Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişi Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkmak istedi. Ancak zaman zaman kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
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Kayak merkezine çıkmak isteyen bazı araçlar kaza yapıp, bazıları da yolda mahsur kalınca trafik tamamen durdu.
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Trafik öğle saatlerinden itibaren uzamaya başladı. Akşam saatlerine doğru ise yol tamamen kapandı.
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Sürücüler ve araçlarda bulunanlar zor anlar yaşadı.
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