Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satınca ortalık karıştı!

Balık fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet eden Bandırmalı vatandaşlar, özellikle hamsi gibi halkın sık tükettiği balıkların daha uygun fiyatlardan satışa sunulmasını talep etti. Balıkçıların yaptığı ücretsiz dağıtım, bölge halkından yoğun ilgi gördü.