Kaşıkçı Elması nerede? Sosyal medyayı karıştıran iddiaya yanıt geldi
Topkapı Sarayı'nda sergilenen 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.
Kaşıkçı Elması'nın yanı sıra Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazoların, Zeugma Müzesi'ndeki milyonlarca dolar değerindeki bazı eserlerin, ayrıca MSÜ Müzesi'ndeki 404 eserin, Resim ve Heykel Müzesi'ndeki 250 milyon dolarlık 302 tablonun ve Batman Müzesi'ndeki 20 altın sikkenin kaybolduğu konuşuluyor.
İddiayı ortaya atan isim olan Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Laga luga yapma, Kaşıkçı Elması nerede hesap ver!" ifadelerini kullandı.
MİLLİ SARAYLAR'DAN YALANLAMA
Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddialarına yanıt verildi. Milli Saraylar'dan yapılan açıklamada "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir" denildi.
Paylaşımda "Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" ifadelerine yer verildi.
Milli Saraylar'ın açıklaması "Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleriyle sonlandı.