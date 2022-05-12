Kaşıkçı Elması nerede? Sosyal medyayı karıştıran iddiaya yanıt geldi

MİLLİ SARAYLAR'DAN YALANLAMA

Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddialarına yanıt verildi. Milli Saraylar'dan yapılan açıklamada "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir" denildi.

Paylaşımda "Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" ifadelerine yer verildi.