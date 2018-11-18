Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Washington Post'ta yer alan habere göre, Mısırlı bir kadın bu yıl içerisinde Kaşıkçı ile dini bir törenle evlendiğini öne sürdü. Güvenliği ve işiyle ilgili endişeleri nedeniyle sadece isminin ilk harfini ve soyismini veren H. Atr isimli kadın, Kaşıkçı ile olan ‘evliliğini' bir Müslümanın eşi olarak tanınmak ve tüm haklarını almak istediği için açıkladığını söyledi.

