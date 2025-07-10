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Kask takıp 2 gence işkence eden saldırganlar bu sefer kurtulamadı

Adana'da, kask takıp 2 genci sopayla döven, daha sonra yaşlı bir adamı darbettiği ortaya çıkan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Emniyette görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne süren 3 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
Kask takıp 2 gence işkence eden saldırganlar bu sefer kurtulamadı - Resim: 1

Olay, 3 Haziran'da Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İ.E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ve A.T.'yi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

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Kask takıp 2 gence işkence eden saldırganlar bu sefer kurtulamadı - Resim: 2

Tanınmamak için kask takan İ. E., tartıştığı iki genci sopayla darbetti. O anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin "Kurban olayım İ. ağabey, yapma" diyerek ağladığı görüldü.

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Kask takıp 2 gence işkence eden saldırganlar bu sefer kurtulamadı - Resim: 3

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da İ. E.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette gençleri dövmediğini, görüntülerdeki kişinin başkası olduğunu öne süren İ. E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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Kask takıp 2 gence işkence eden saldırganlar bu sefer kurtulamadı - Resim: 4

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

İlk olaydan kısa bir süre sonra İ.E. ile birlikte hareket eden H.K. ve İ.A.'nın, aynı mahallede yaşayan A.B.'yi de sopayla darbettikleri görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. 

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