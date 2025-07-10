Kask takıp 2 gence işkence eden saldırganlar bu sefer kurtulamadı
Adana'da, kask takıp 2 genci sopayla döven, daha sonra yaşlı bir adamı darbettiği ortaya çıkan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Emniyette görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne süren 3 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Olay, 3 Haziran'da Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İ.E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ve A.T.'yi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.
Tanınmamak için kask takan İ. E., tartıştığı iki genci sopayla darbetti. O anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin "Kurban olayım İ. ağabey, yapma" diyerek ağladığı görüldü.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da İ. E.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette gençleri dövmediğini, görüntülerdeki kişinin başkası olduğunu öne süren İ. E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR
İlk olaydan kısa bir süre sonra İ.E. ile birlikte hareket eden H.K. ve İ.A.'nın, aynı mahallede yaşayan A.B.'yi de sopayla darbettikleri görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.