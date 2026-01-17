Kaskını kız arkadaşına vermişti... Sosyal medya fenomeni motosikletli, kazada hayatını kaybetti
Antalya'da sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan bir genç, artçı olarak aldığı kız arkadaşına kendi kaskını verdikten sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederken korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Gencin kaskını, kaza anında motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenilmişti.
Kaza, gece saatlerinde Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki K.A.'un kullandığı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan M.I.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
