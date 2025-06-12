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Kasklı canilerin güpegündüz kan donduran işkencesi kamerada

Adana’da sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı öne sürülen 2 genç, yüzü kasklı bir kişi tarafından otoyol kenarında sopayla öldüresiye darp edildi. Darbedilen gençlerin gözyaşı içinde "Kurban olayım yapma" demesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Kasklı canilerin güpegündüz kan donduran işkencesi kamerada - Resim: 1

İddiaya göre, İ.A., sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan iki genci Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü. 

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Kasklı canilerin güpegündüz kan donduran işkencesi kamerada - Resim: 2

Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.A., gençleri sopayla acımazsızca dövdü.

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Kasklı canilerin güpegündüz kan donduran işkencesi kamerada - Resim: 3

O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. 

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Kasklı canilerin güpegündüz kan donduran işkencesi kamerada - Resim: 4

Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" diye yalvarması dikkat çekti.

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