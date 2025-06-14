Kasklı, sopalı işkence Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Adana'da kask takarak 2 genci sopayla feci şekilde döven şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde ''Görüntülerdeki kişi ben değilim'' diye kendini savunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
İddiaya göre, İ.E. (28) sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan H.D. (17) VE A.T'yi (22) Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü.
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Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.E., gençleri sopayla acımazsızca dövdü. O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.
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Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma" diye yalvarması dikkat çekti.
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Olayın gündeme gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi belirleyip yakalamak için çalışma yaptı.
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