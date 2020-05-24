Kaş'ta korkutan yangın! Villara 15 metre kala söndürüldü



'ALEVLER KORKUNÇ DERECEDE İLERLİYORDU'

Yangına 15 metre uzaklıkta villası bulunan Okan Gözaçan, "Burada gayrimenkullerim var. Gece arkadaşlar uyandırdı 'yangın var' diye. Çok kötü bir rüzgar vardı zaten. Gelip müdahale ettik yangına ve çok korktuk. Alevler korkunç derecede ilerliyordu. Villalara gelecek zannettim ama çok şükür müdahale ederek söndürdüler" dedi.

