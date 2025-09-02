  1. Anasayfa
  4. Kastamonu'da alevler durdurulamıyor! İki şehri bağlayan yol trafiğe kapandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün çıkan orman yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın sebebiyle dumanların kapladığı Kastamonu-Karabük kara yolunda, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçesi yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün başlayan iki farklı bölgedeki orman yangınları sürüyor. 

Orman yangınlarına çok sayıda helikopter ve ekip hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Akşam saatleri itibarıyla etkili olan kuvvetli rüzgar, yangına müdahaleyi güçleştiriyor. 

Enerjisi yükselen yangın, Karabük-Kastamonu kara yolunun kuzey kesiminde devam ediyor.

