Kastamonu'da bedava izdihamı! Çocukları ezdiler

Dağıtılan uçurtmalardan alabilmek için çocuklar ve aileler, dağıtımın yapıldığı kamyonetin üzerine kadar çıktı. Görevliler ise uçurtmaları etrafa atarak dağıtmaya çalıştı. Bu sırada bazı çocuklar, oluşan izdihamda ezildi. Bir çocuk ise annesinin yanından kayboldu.