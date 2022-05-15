Kastamonu'da bedava izdihamı! Çocukları ezdiler
Kastamonu'da düzenlenen uçurtma şenliğinde ücretsiz uçurtmalardan almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.
Kastamonu’da Kadı Dağı Mevkisinde uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz bir şekilde çocuklara uçurtma dağıtılacağı duyuruldu. Aileler, çocuklarıyla birlikte şenlik alanına geldi. Şenliğe havanın da güzel olması sebebiyle çok sayıda aile, çocuklarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sıcak altında çocuklarıyla birlikte uçurtmaların dağıtılması için bekleyen aileler, görevlilere tepki gösterdi.
Uçurtmaların bir an önce dağıtılmasını isteyen aileler, ücretsiz dağıtılacağı duyurulan uçurtmaların dağıtılmaması üzerine görevlilerle tartıştı. Tepkiler sonrasında uçurtmaların dağıtımına başlanıldı. Ücretsiz dağıtılan uçurtmaları almak isteyen yüzlerce aile ve çocuklar, izdihama sebep oldu.
Dağıtılan uçurtmalardan alabilmek için çocuklar ve aileler, dağıtımın yapıldığı kamyonetin üzerine kadar çıktı. Görevliler ise uçurtmaları etrafa atarak dağıtmaya çalıştı. Bu sırada bazı çocuklar, oluşan izdihamda ezildi. Bir çocuk ise annesinin yanından kayboldu.
Şenlikte aileler, hem organizasyona hem de yetersiz kalan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.