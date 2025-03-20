Kastamonu'da heyelan kabusu: Yol çöktü, 2 ev tahliye edildi

Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu. Çatlaklar ve toprak kayması sebebiyle iki ev tahliye edildi. Toprak kaymasının devam ettiği bölgede bulunan üç evin de heyelan riski altında olduğu öğrenildi. Ekipler, diğer evlerle ilgili de incelemelerini sürdürüyor.