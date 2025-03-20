Kastamonu'da heyelan kabusu: Yol çöktü, 2 ev tahliye edildi
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan sebebiyle duvarlarında çatlak oluşan iki ev tahliye edilirken, iki mahalleyi birbirine bağlayan yol çöktü.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yer yer kalınlığı 2,5 metreyi bulan kar sularının hızlı erimesi sebebiyle heyelan meydana geldi. Çatalzeytin ilçesi Hamidiye köyünde toprağın kayması sebebiyle Atmeydanı Mahallesi'nde yol yarıldı.
İki mahalleyi birbirine bağlayan yolda meydana gelen çökme sonrasında D.A. ile kardeşi R.A.'ya ait evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. 2 metreye yakın derin yarıkların ve çökmelerin oluştuğu heyelan sonrasında iki ev oturulamaz hale geldi.
Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu. Çatlaklar ve toprak kayması sebebiyle iki ev tahliye edildi. Toprak kaymasının devam ettiği bölgede bulunan üç evin de heyelan riski altında olduğu öğrenildi. Ekipler, diğer evlerle ilgili de incelemelerini sürdürüyor.
Heyelanın yaşandığı köyde yaşayan vatandaşlar, yağışlı hava sebebiyle tedirgin olduklarını ve toprak kaymasının ve yarıkların her gün daha da arttığını söyledi.