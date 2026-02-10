  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kastamonu'da heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada!

Kastamonu'da heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada

Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı ev çöktü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kastamonu'da heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada - Resim: 1

Olay, Cide’ye bağlı Alayüz köyü Örtülü Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla birlikte birçok noktada heyelan meydana geldi.

1 / 3
Kastamonu'da heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada - Resim: 2

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Mehmet A.’a ait 2 katlı ev, heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan bina bir süre sonra tamamen çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

2 / 3
Kastamonu'da heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada - Resim: 3
3 / 3