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Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, refüje çarpan araçtaki sürücüye yardım etmek isteyen vatandaşların arasına başka bir otomobil daldı.

Kaynak: İHA
Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı - Resim: 1

Kastamonu merkez Saraçlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen ve ardışık çarpışmalarla büyüyen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 

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Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı - Resim: 2

İlk kazayı görüp insani bir refleksle yardıma koşan vatandaşların da yaralandığı bu üzücü olay, güvenlik ve acil müdahale ekiplerini teyakkuza geçirdi.

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Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı - Resim: 3

M.A.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki kaldırıma çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak amacıyla seferber oldu.

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Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı - Resim: 4

Yaralı sürücü araçtan çıkarılmaya çalışıldığı esnada, aynı istikamette ilerleyen A.Ö. yönetimindeki bir diğer otomobil kontrolden çıkarak önce yardım eden kalabalığa ve kaza yapan araca, ardından da yol kenarında park halinde bulunan E.K.'ye ait üçüncü bir otomobile çarptı.

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