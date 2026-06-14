Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı

Yaralı sürücü araçtan çıkarılmaya çalışıldığı esnada, aynı istikamette ilerleyen A.Ö. yönetimindeki bir diğer otomobil kontrolden çıkarak önce yardım eden kalabalığa ve kaza yapan araca, ardından da yol kenarında park halinde bulunan E.K.'ye ait üçüncü bir otomobile çarptı.