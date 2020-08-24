Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Doğanyurt karayolunda İnebolu istikametine gelen İsmail Öznam yönetimindeki 34 LN 7226 plakalı motosiklet, Özlüce köyü mevkisinde virajda kontrolden çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Doğanyurt karayolunda İnebolu istikametine gelen İsmail Öznam yönetimindeki 34 LN 7226 plakalı motosiklet, Özlüce köyü mevkisinde virajda kontrolden çıktı.
Sürcüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, su kanalına düşerek devrildi. Motosikletin sürücüsü İsmail Öznam da yere düşerek yaralandı.
Yaralanan Öznam'a ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen Dr. Şimşek Aydın yaptı. İlk müdahalesinin ardından Öznam, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.