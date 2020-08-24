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  3. 24 Ağustos 2020 09:15

Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Doğanyurt karayolunda İnebolu istikametine gelen İsmail Öznam yönetimindeki 34 LN 7226 plakalı motosiklet, Özlüce köyü mevkisinde virajda kontrolden çıktı.

Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Doğanyurt karayolunda İnebolu istikametine gelen İsmail Öznam yönetimindeki 34 LN 7226 plakalı motosiklet, Özlüce köyü mevkisinde virajda kontrolden çıktı.

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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Sürcüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, su kanalına düşerek devrildi. Motosikletin sürücüsü İsmail Öznam da yere düşerek yaralandı.

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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Yaralanan Öznam'a ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen Dr. Şimşek Aydın yaptı. İlk müdahalesinin ardından Öznam, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Adeta ölümle burun buruna gelinen anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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