Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu
Kastamonu'da kaybolduktan sonra dere yatağında ölü bulunan anne ve 5 yaşındaki oğlunun kesin ölüm sebepleri belli oldu.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki H.H. ile 5 yaşındaki oğlu O.H.'nın cansız bedenlerine 9 gün sonra Köseali köyü sınırlarındaki dere yatağında ulaşılmıştı.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından H.H. ve oğlu O.H.'nın cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Otopsi incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Bozkurt ilçesinde defnedildi.
Anne ve oğlunun Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan otopsi raporu tamamlanarak İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hazırlanan raporda anne ve oğlunun hipotermi sebebiyle hayatını kaybettikleri mütalaa edildi.
H.H.'nın bedeni ve üzerindeki kıyafetlerinde yapılan incelemede ise farklı bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmadığı raporda yer aldı. H.H.'nın açılan cep telefonunda ise şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.