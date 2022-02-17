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  4. Kastamonulular tam 64 yıl sonra aynı kabusu yaşadı! 15 ev kül oldu!

Kastamonulular tam 64 yıl sonra aynı kabusu yaşadı! 15 ev kül oldu!

Kastamonu'da 15 evin alevlere teslim olduğu köyde yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, köydeki evlerin 1958 yılında çıkan bir yangında da tamamen kullanılmaz hale geldiği ortaya çıktı.

Kastamonulular tam 64 yıl sonra aynı kabusu yaşadı! 15 ev kül oldu! - Resim: 1

Olay, öğlen saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde meydana geldi.

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Kastamonulular tam 64 yıl sonra aynı kabusu yaşadı! 15 ev kül oldu! - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Kastamonulular tam 64 yıl sonra aynı kabusu yaşadı! 15 ev kül oldu! - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen yangın 14 eve daha sıçradı.

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Kastamonulular tam 64 yıl sonra aynı kabusu yaşadı! 15 ev kül oldu! - Resim: 4

Köyde yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

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