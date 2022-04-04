Kastamonu'nda Hollywood yapımlarını aratmayan operasyon kamerada

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Topçu köyüne ulaşımı sağlayan dere üzerindeki köprünün sel felaketinde yıkılması, yerine geçici olarak yapılan köprünün de yağış ve karın erimesiyle su altında kalması üzerine rahatsızlanan kalp hastası Hayrettin Ergin (67) için istenen sağlık ekibi yolda kaldı. Bölgeye çağrılan AFAD ekibi tarafından kurulan halat düzeneği ile dereden geçirilen Ergin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye yetiştirildi.