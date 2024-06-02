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Kastamonu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
Kastamonu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kastamonu’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

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Kastamonu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Kastamonu-Daday Karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu mevkisinde S.D. yönetimindeki hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

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Kastamonu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kazada, araçlardaki İ., E. ve S.D. ile E.G. ve D.Ç. yaralandı.

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Kastamonu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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