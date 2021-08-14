Kastamonu'nu ezip geçen selin geliş anı böyle görüntülendi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren 1 kişi ile 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde, selin mahalle aralarına ilk girişi ve sokaktaki vatandaşların kaçışı görülüyor
Kastamonu'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış; Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu.
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Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt'u vurdu. Yağış ile birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı.
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Çayın taşmasıyla oluşan sel cadde ve sokakları içine aldı; evler, iş yerleri sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükselirken, araçlar sürüklendi. Ezine Çayı kenarında bulunan ve 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı, yanında bulunan 2 binanın ön cephesi çöktü.
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İŞTE SELİN GELİŞ ANI
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