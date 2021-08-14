Kastamonu'nu ezip geçen selin geliş anı böyle görüntülendi

Çayın taşmasıyla oluşan sel cadde ve sokakları içine aldı; evler, iş yerleri sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükselirken, araçlar sürüklendi. Ezine Çayı kenarında bulunan ve 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı, yanında bulunan 2 binanın ön cephesi çöktü.