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  4. Kastamonu'nunda yürek yakan görüntüler... Sel kayıpları hala aranıyor

Kastamonu'nunda yürek yakan görüntüler... Sel kayıpları hala aranıyor

Kastamonu'nun sel felaketi yaşanan Bozkurt ilçesinde görevli Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 2 ayı aşkın süredir bölgede kaybolanları aramaya devam ediyor.

Kastamonu Bozkurt`ta 11 Ağustos`ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı`nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı.

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Sel felaketinde şu ana kadar ulaşılamayan 9 kişiyi arama çalışmaları, bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 6 JAK personeli, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına Bağlı 9 JAK timi ve 5 kişilik İzmir Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri tarafından karadan ve denizden sürdürülüyor.

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Aramalara sık sık kadavra köpeği de dahil oluyor.

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Ekipler, selin geldiği Ezine Çayı, denize döküldüğü yer, sahil şeridi ve su altında arama çalışmalarına devam ediyor.

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