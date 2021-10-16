Kastamonu'nunda yürek yakan görüntüler... Sel kayıpları hala aranıyor

Sel felaketinde şu ana kadar ulaşılamayan 9 kişiyi arama çalışmaları, bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 6 JAK personeli, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına Bağlı 9 JAK timi ve 5 kişilik İzmir Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri tarafından karadan ve denizden sürdürülüyor.