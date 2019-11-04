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  3. 04 Kasım 2019 19:05

Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Katarlı 15 özel harekat polisi, Foça'da "Bora-12 Temel Keskin Nişancı" eğitimi alıyor. Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu

Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

TSK tarafından sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda da kullanılan JMK Bora-12, adeta teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

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Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Silahın bin 200 metre etkili menzile, 7.62 milimetre kalibreye sahip, aksesuarsız ve şarjörsüz 7,5 kilogram ağırlığındaki keskin nişancı tüfeğinde 5 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

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Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte, kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.

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Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Yine kullanıcıya göre ayarlanabilen yanaklık ve kabzaya sahip tüfeğe, dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor.

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