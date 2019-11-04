Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor
Katarlı 15 özel harekat polisi, Foça'da "Bora-12 Temel Keskin Nişancı" eğitimi alıyor. Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu
TSK tarafından sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda da kullanılan JMK Bora-12, adeta teröristlerin korkulu rüyası oluyor.
Silahın bin 200 metre etkili menzile, 7.62 milimetre kalibreye sahip, aksesuarsız ve şarjörsüz 7,5 kilogram ağırlığındaki keskin nişancı tüfeğinde 5 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.
Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte, kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.