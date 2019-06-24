Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, virane görünümdeki otelin ilçenin ayıbı olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bu otel ilk satın alındığında turizmciler olarak çok sevinmiştik. Marmarisimize gelen yabancı yatırımcıyla kalitenin yükseleceğini ve katma değer katacağını düşündük. Bugün gelinen nokta tam tersi üzücü bir hal aldı. Geçen sene olaylı şekilde içinde turistler konaklarken kiracıları boşaltılmış ve Avrupa medyasına konu olmuştuk. Şu an virane halde durmakta. Bu Marmaris ve bizim ayıbımızdır. İçmeler Mahallesi'nin dünyaca ün yapmış mavi bayraklı nadide bir plajında bulunmakta. Bu sahilde 4-5 otel var biri de kaderine terk edilen konaklama tesisi. Marmaris'e yapılan ilk nitelikli tesislerimizden biri. Bu sorunun bir şekilde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.





