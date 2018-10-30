Katar'da 'Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı' açıldı

Uzunkaya, Katar'la güvenlik ve eğitim alanlarında pek çok protokol imzalandığını hatırlattı. Bu kapsamda Türk emniyet teşkilatının Katar polis departmanlarına eğitim verdiğini aktaran Uzunkaya, yaklaşık 500 Katar polisinin bu programlardan yararlandığını kaydetti.