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  3. 30 Ekim 2018 10:20

Katar'da 'Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı' açıldı

Katar'da 'Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı' açıldı

Doha Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışına, Türkiye'den Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı katıldı.

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Katar'da 'Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı' açıldı

Bu yıl 24 ülkeden 219 şirketin yer aldığı fuara Türkiye'yi temsilen HAVELSAN, ARES ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu iştirak ediyor.

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Katar'da 'Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı' açıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet ve polis teşkilatı olarak Türkiye ile Katar arasındaki yükselen ilişkilere özellikle eğitim alanında katkı sağladıklarını söyledi.

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Katar'da 'Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı' açıldı

Uzunkaya, Katar'la güvenlik ve eğitim alanlarında pek çok protokol imzalandığını hatırlattı. Bu kapsamda Türk emniyet teşkilatının Katar polis departmanlarına eğitim verdiğini aktaran Uzunkaya, yaklaşık 500 Katar polisinin bu programlardan yararlandığını kaydetti.

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