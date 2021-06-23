Kate Hudson'ın yaz tatili böyle geçiyor
Ünlü oyuncu Kate Hudson, yaz tatilini Yunanistan tatilini sürdürürken bir yandan da annelik görevini yapmaya çalışıyor.
PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİ
Hollywood'un ünlü ailelerinden birine mensup olan kendisi de anne mesleğini seçerek oyuncu olan Kate Hudson, sevgilisi Danny Fujikawa ve çocuklarıyla çıktığı Yunanistan tatilini sürdürüyor. 42 yaşındaki üç çocuk annesi Hudson, önceki gün de plajda görüntülendi.
ŞIK MAYO
Bej rengi bir mayo giyen, güneşten korunmak için de büyük bir plaj şapkası takan Hudson, bir yandan soğuk içeceğini yudumlarken, diğer yandan da plajda oynayan iki yaşındaki kızı Rani Rose'un peşinden koşturdu.
MİNİK KIZIYLA SOHBET ETTİ
Kumda oynayan kızını gözünün önünden ayırmayan Kate Hudson, daha sonra da minik Rani ile birlikte denize girdi. Serinleyen Hudson, o anlarda da minik kızıyla sohbet etti. Hudson, son 10 gündür ailesiyle birlikte Yunan adalarında tatil yapıyor. Aile, şu sıralar İskados Adası'nda bulunuyor.
ÜVEY BABASI BÜYÜTTÜ
Bu paylaşımıyla çok konuşulan Kate Hudson, Hollywood'un ünlü ailelerinden birinden geliyor. Annesi tecrübeli oyuncu Goldie Hawn, babası ise müzisyen Bill Hudson.